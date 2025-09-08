ДБР розробило нову Комунікаційну стратегію Бюро

Комунікаційна стратегія ДБР визначає ключові принципи та напрями розвитку комунікаційної політики Бюро.

Державне бюро розслідувань розробило та презентувало Комунікаційну стратегію Бюро.

Документ, який розроблявся у взаємодії з Консультативною місією Європейського Союзу в Україні (КМЄС), визначає ключові принципи та напрями розвитку комунікаційної політики ДБР. У стратегії передбачено посилення відкритості та підзвітності, використання сучасних цифрових інструментів для інформування громадськості, налагодження системної взаємодії зі медіа та громадськими організаціями. Вона також встановлює сучасні стандарти для внутрішніх та зовнішніх комунікацій, що дозволять підвищити довіру до інституції та зміцнити її авторитет.

Окремо у стратегії визначено цільові аудиторії, ключові повідомлення та механізми оперативного реагування на кризові ситуації. Документ акцентує на посиленні міжнародного виміру комунікацій, розвитку внутрішньої комунікації в колективі, а також впровадженні сучасних форматів роботи з інформацією — від соціальних мереж до спеціалізованих просвітницьких проектів.

«Запровадження стратегії має важливе значення для Бюро, адже дозволяє зробити комунікацію більш прозорою, зрозумілою та послідовною. Це посилить довіру суспільства до роботи ДБР та підвищить ефективність його діяльності», - додали у Бюро.

