ВАКС освободил от ответственности экс-членов НКРЭКУ Формагея и Коваленко по делу Роттердам+

11:43, 8 сентября 2025
Антикоррупционный суд освободил от ответственности еще двух обвиняемых по делу Роттердам+.
Высший антикоррупционный суд освободил от ответственности бывших членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Александра Формагея и Дмитрия Коваленко по делу «Роттердам+». Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Отмечается, что их освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Суд закрыл производство в отношении них и оставил без рассмотрения гражданский иск.

Бывшим членам НКРЭКУ инкриминировали служебную халатность при голосовании за постановление НКРЭКУ, которое утратило силу 1 июля 2019 года.

В августе Высший антикоррупционный суд освободил от уголовной ответственности бывшую главу Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Оксану Кривенко и закрыл уголовное производство в отношении неё в связи с истечением сроков давности.

