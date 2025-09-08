Практика судів
ВАКС звільнив від відповідальності ексчленів НКРЕКП Формагея та Коваленка у справі Роттердам+

11:43, 8 вересня 2025
Антикорупційний суд звільнив від відповідальності ще двох обвинувачених у справі Роттердам+.
Вищий антикорупційний суд звільнив від відповідальності колишніх членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Олександра Формагея та Дмитра Коваленка у справі «Роттердам+». Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зазначається, що їх звільнено від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності. Суд закрив провадження щодо них та залишив без розгляду цивільний позов.

Колишнім членам НКРЕКП інкримінували службову недбалість під час голосування за постанову НКРЕКП, що втратила чинність 1 липня 2019 року.

У серпні Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності колишню голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Оксани Кривенко і закрив кримінальне провадження стосовно неї у зв'язку зі спливом строків давності.

МЗС зможе безпосередньо ставити питання про застосування і скасування санкцій – уряд вніс законопроект

Закон про санкції пропонується доповнити нормою про те, що рішення про скасування санкцій приймається на підставі резолюцій Генасамблеї та Радбезу ООН, рішень та регламентів Ради ЄС, рішення уповноваженого органу іноземної держави, якщо це не суперечить національним інтересам України.

Судді отримали електронний доступ до Реєстру внутрішньо переміщених осіб

Функція доступна в електронному кабінеті судді.

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Коли клієнт банку не несе відповідальності за несанкціоновані операції з платіжною карткою – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що саме банк мав подати до суду першої інстанції беззаперечні докази сприяння клієнтом незаконному використанню персонального ідентифікаційного номера або іншої інформації, яка дала змогу ініціювати платіжні операції.

Під час призначення опікуном військовозобов'язаної особи орган опіки повинен зважати на потребу виконання громадянами військового обов’язку – Верховний Суд

Верховний Суд вказав, що під час розгляду питання про призначення опікуном військовозобов'язаної особи орган опіки повинен додатково з'ясувати доцільність такого призначення, враховуючи обов'язок захисту Вітчизни та загальну мобілізацію.

