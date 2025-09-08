ВАКС звільнив від відповідальності ексчленів НКРЕКП Формагея та Коваленка у справі Роттердам+

Антикорупційний суд звільнив від відповідальності ще двох обвинувачених у справі Роттердам+.

Вищий антикорупційний суд звільнив від відповідальності колишніх членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Олександра Формагея та Дмитра Коваленка у справі «Роттердам+». Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Зазначається, що їх звільнено від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності. Суд закрив провадження щодо них та залишив без розгляду цивільний позов.

Колишнім членам НКРЕКП інкримінували службову недбалість під час голосування за постанову НКРЕКП, що втратила чинність 1 липня 2019 року.

У серпні Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності колишню голову Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Оксани Кривенко і закрив кримінальне провадження стосовно неї у зв'язку зі спливом строків давності.

