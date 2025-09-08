Практика судов
Утратили пенсионное удостоверение — что делать и куда подавать заявление

19:54, 8 сентября 2025
Как восстановить пенсионное удостоверение при потере или повреждении — инструкция.
Пенсионное удостоверение — это документ, подтверждающий назначение пенсии. Его, как и любую вещь, можно потерять или повредить. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказали, куда обращаться, чтобы восстановить удостоверение, какие документы подготовить и как подать заявление.

Какие бывают удостоверения

  • Бумажное
  • В виде платёжной карты

Как подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения

Онлайн или офлайн. Онлайн — через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Понадобятся сканированные копии:

  • паспорта
  • справки о присвоении регистрационного номера налогоплательщика
  • образца подписи, выполненного чёрными чернилами
  • фото на документы.

Файлы должны быть чёткими, цветными, до 1 МБ каждый.

Как подать заявление через веб-портал и приложение ПФУ

На веб-портале:

  1. Войдите в личный кабинет
  2. Выберите раздел «Относительно пенсионного обеспечения»
  3. Нажмите «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

В мобильном приложении:

  1. Откройте вкладку «В ПФУ»
  2. Зайдите в раздел «Коммуникации в ПФУ»
  3. Выберите «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

Как подать заявление офлайн

Обратитесь в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по месту учёта вас как пенсионера с такими документами:

  • паспортом
  • справкой о присвоении регистрационного номера налогоплательщика
  • цветным фото 3×2,5 см.

Где забрать новое удостоверение

В сервисном центре ПФУ, который вы укажете в заявлении.

