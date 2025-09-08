Утратили пенсионное удостоверение — что делать и куда подавать заявление

Пенсионное удостоверение — это документ, подтверждающий назначение пенсии. Его, как и любую вещь, можно потерять или повредить. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказали, куда обращаться, чтобы восстановить удостоверение, какие документы подготовить и как подать заявление.
Какие бывают удостоверения
Как подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения
Онлайн или офлайн. Онлайн — через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Понадобятся сканированные копии:
Файлы должны быть чёткими, цветными, до 1 МБ каждый.
Как подать заявление через веб-портал и приложение ПФУ
На веб-портале:
В мобильном приложении:
Как подать заявление офлайн
Обратитесь в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по месту учёта вас как пенсионера с такими документами:
Где забрать новое удостоверение
В сервисном центре ПФУ, который вы укажете в заявлении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий