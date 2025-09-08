Утратили пенсионное удостоверение — что делать и куда подавать заявление

Как восстановить пенсионное удостоверение при потере или повреждении — инструкция.

Пенсионное удостоверение — это документ, подтверждающий назначение пенсии. Его, как и любую вещь, можно потерять или повредить. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказали, куда обращаться, чтобы восстановить удостоверение, какие документы подготовить и как подать заявление.

Какие бывают удостоверения

Бумажное

В виде платёжной карты

Как подать заявление на изготовление пенсионного удостоверения

Онлайн или офлайн. Онлайн — через веб-портал или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Понадобятся сканированные копии:

паспорта

справки о присвоении регистрационного номера налогоплательщика

образца подписи, выполненного чёрными чернилами

фото на документы.

Файлы должны быть чёткими, цветными, до 1 МБ каждый.

Как подать заявление через веб-портал и приложение ПФУ

На веб-портале:

Войдите в личный кабинет Выберите раздел «Относительно пенсионного обеспечения» Нажмите «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

В мобильном приложении:

Откройте вкладку «В ПФУ» Зайдите в раздел «Коммуникации в ПФУ» Выберите «Заявление на изготовление пенсионного удостоверения».

Как подать заявление офлайн

Обратитесь в сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) по месту учёта вас как пенсионера с такими документами:

паспортом

справкой о присвоении регистрационного номера налогоплательщика

цветным фото 3×2,5 см.

Где забрать новое удостоверение

В сервисном центре ПФУ, который вы укажете в заявлении.

