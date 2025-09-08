Втратили пенсійне посвідчення — що робити та куди подавати заяву

Як відновити пенсійне посвідчення у разі втрати чи пошкодження — інструкція.

Пенсійне посвідчення — це документ, що підтверджує призначення пенсії. Його, як і будь-яку річ, можна загубити або пошкодити. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги розповіли, куди звертатися, щоб відновити посвідчення, які документи підготувати та як подати заяву.

Які бувають посвідчення

Паперове

У вигляді платіжної картки

Як подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення

Онлайн чи офлайн. Онлайн — через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду України (ПФУ).

Знадобляться скановані копії:

паспорта

довідка про присвоєння реєстраційного номера платника податків

зразок підпису, виконаний чорним чорнилом

фото на документи.

Файли мають бути чіткими, кольоровими, до 1 МБ кожен.

Як подати заяву через вебпортал та застосунок ПФУ

На вебпорталі:

Увійдіть до особистого кабінету Оберіть розділ «Щодо пенсійного забезпечення» Натисніть «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

У мобільному застосунку:

Відкрийте вкладку «До ПФУ» Зайдіть у розділ «Комунікації до ПФУ» Оберіть «Заява на виготовлення пенсійного посвідчення».

Як подати заяву офлайн

Зверніться до сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ) за місцем обліку вас як пенсіонера з такими документами:

паспортом

довідкою про присвоєння реєстраційного номера платника податків

кольоровим фото 3×2,5 см.

Де забрати нове посвідчення

У сервісному центрі ПФУ, який ви вкажете в заяві.

