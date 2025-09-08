Втратили пенсійне посвідчення — що робити та куди подавати заяву

Пенсійне посвідчення — це документ, що підтверджує призначення пенсії. Його, як і будь-яку річ, можна загубити або пошкодити. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги розповіли, куди звертатися, щоб відновити посвідчення, які документи підготувати та як подати заяву.
Які бувають посвідчення
Як подати заяву на виготовлення пенсійного посвідчення
Онлайн чи офлайн. Онлайн — через вебпортал або мобільний застосунок Пенсійного фонду України (ПФУ).
Знадобляться скановані копії:
Файли мають бути чіткими, кольоровими, до 1 МБ кожен.
Як подати заяву через вебпортал та застосунок ПФУ
На вебпорталі:
У мобільному застосунку:
Як подати заяву офлайн
Зверніться до сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ) за місцем обліку вас як пенсіонера з такими документами:
Де забрати нове посвідчення
У сервісному центрі ПФУ, який ви вкажете в заяві.
