35000 долларов за исключение из военного учета — задержан военнослужащий, обещавший повлиять на ТЦК

Военнослужащий также обещал организовать снятие их с розыска.

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который организовал схему получения неправомерной выгоды за влияние на решения должностных лиц ТЦК. Речь шла об исключении граждан из военного учета и снятии их с розыска. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В августе этого года он получил первую часть средств в сумме 3 тыс. долларов США. Во время передачи следующей части — 32 тыс. долларов США — правоохранители задержали его.

В рамках уголовного производства проводится проверка и установление других лиц, причастных к противоправной схеме.

