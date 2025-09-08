35000 доларів за виключення з військового обліку — затримали військовослужбовця, який обіцяв вплинути на ТЦК

Військовослужбовець також обіцяв організувати зняття їх з розшуку.

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру військовослужбовцю, який організував схему отримання неправомірної вигоди за вплив на рішення службових осіб ТЦК. Йшлося про виключення громадян з військового обліку та зняття їх з розшуку. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

У серпні цього року він одержав першу частину коштів у сумі 3 тис. доларів США. Під час передачі наступної частини – 32 тис. доларів США – правоохоронці затримали його.

У межах кримінального провадження проводиться перевірка та встановлення інших осіб, причетних до протизаконної схеми.

