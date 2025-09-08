Андрей Сибига показал руководителям 60 дипмиссий поврежденное здание Кабмина из-за атаки РФ

Глава МИД показал иностранным представителям здание правительства после атаки РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

60 руководителям дипломатических представительств, аккредитованных в Украине, показали здание Кабинета Министров, пострадавшее от российской атаки. Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига.

По его словам, премьер-министр Юлия Свириденко рассказала иностранным дипломатам о усилиях правительства по защите страны от российского террора, а министр внутренних дел Игорь Клименко проинформировал о последствиях последних обстрелов и работе спасательных служб.

Во время брифинга дипломаты акцентировали внимание не на поврежденном правительственном здании, а, в частности, на масштабных разрушениях и жертвах в результате массированных ударов РФ по Киеву, Сумам, Кременчугу, Одессе, Днепру, Кривому Рогу и Запорожью.

«Мы подчеркнули нашим иностранным коллегам, что такими варварскими атаками Россия отвергает усилия по миру и дипломатии. Чтобы достичь мира, необходимо усилить санкции против Москвы и укрепить Украину», — отметил Сибига.

Напомним, что утром 7 сентября РФ попала по зданию Кабинета Министров Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.