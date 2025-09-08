Андрій Сибіга показав керівникам 60 дипмісій пошкоджену будівлю Кабміну через атаку РФ

Очільник МЗС показав іноземним представникам будівлю уряду після атаки РФ.

60 керівникам дипломатичних представництв, акредитованих в Україні, показали будівлю Кабінету Міністрів, яка постраждала від російської атаки. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

За його словами, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла іноземним дипломатам про зусилля уряду щодо захисту країни від російського терору, а міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформував про наслідки останніх обстрілів та роботу рятувальних служб.

Під час брифінгу дипломати акцентували увагу не на пошкодженій урядовій будівлі, а, зокрема, на масштабних руйнуваннях та жертвах унаслідок масованих ударів РФ по Києву, Сумах, Кременчуку, Одесі, Дніпру, Кривому Рогу та Запоріжжю.

«Ми наголосили нашим іноземним колегам, що такими варварськими атаками Росія відкидає зусилля щодо миру та дипломатії. Щоб досягти миру, необхідно посилити санкції проти Москви та зміцнити Україну», — зазначив Сибіга.

Нагадаємо, що вранці 7 вересня РФ поцілила по будівлі Кабінету Міністрів України.

