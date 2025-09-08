Практика судів
  1. В Україні

Андрій Сибіга показав керівникам 60 дипмісій пошкоджену будівлю Кабміну через атаку РФ

13:54, 8 вересня 2025
Очільник МЗС показав іноземним представникам будівлю уряду після атаки РФ.
Андрій Сибіга показав керівникам 60 дипмісій пошкоджену будівлю Кабміну через атаку РФ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

60 керівникам дипломатичних представництв, акредитованих в Україні, показали будівлю Кабінету Міністрів, яка постраждала від російської атаки. Про це повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

За його словами, прем’єр-міністерка Юлія Свириденко розповіла іноземним дипломатам про зусилля уряду щодо захисту країни від російського терору, а міністр внутрішніх справ Ігор Клименко поінформував про наслідки останніх обстрілів та роботу рятувальних служб.

Під час брифінгу дипломати акцентували увагу не на пошкодженій урядовій будівлі, а, зокрема, на масштабних руйнуваннях та жертвах унаслідок масованих ударів РФ по Києву, Сумах, Кременчуку, Одесі, Дніпру, Кривому Рогу та Запоріжжю.

«Ми наголосили нашим іноземним колегам, що такими варварськими атаками Росія відкидає зусилля щодо миру та дипломатії. Щоб досягти миру, необхідно посилити санкції проти Москви та зміцнити Україну», — зазначив Сибіга.

Нагадаємо, що вранці 7 вересня РФ поцілила по будівлі Кабінету Міністрів України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Київ МЗС уряд Кабінет Міністрів України війна Андрій Сибіга

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне зміни до закону про міжнародний комерційний арбітраж

Законодавці пропонують передбачити, що зміни щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу, поширюються також на арбітражні угоди, укладені до набрання чинності новим законом.

МЗС зможе безпосередньо ставити питання про застосування і скасування санкцій – уряд вніс законопроект

Закон про санкції пропонується доповнити нормою про те, що рішення про скасування санкцій приймається на підставі резолюцій Генасамблеї та Радбезу ООН, рішень та регламентів Ради ЄС, рішення уповноваженого органу іноземної держави, якщо це не суперечить національним інтересам України.

Судді отримали електронний доступ до Реєстру внутрішньо переміщених осіб

Функція доступна в електронному кабінеті судді.

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Коли клієнт банку не несе відповідальності за несанкціоновані операції з платіжною карткою – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що саме банк мав подати до суду першої інстанції беззаперечні докази сприяння клієнтом незаконному використанню персонального ідентифікаційного номера або іншої інформації, яка дала змогу ініціювати платіжні операції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду