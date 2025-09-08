Практика судов
  1. В Украине

Дело об убийстве на Киевском фуникулере снято с рассмотрения из-за отставки судьи

13:38, 8 сентября 2025
На данный момент по делу об убийстве на Киевском фуникулере сформирован новый состав суда, а продолжение рассмотрения дела запланировано на 15 сентября.
Шевченковский районный суд города Киева сообщил, что дело по обвинению сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова в совершении умышленного убийства на Киевском фуникулере снято с рассмотрения из-за отставки судьи.

«Шевченковский районный суд города Киева сообщает о том, что дело по обвинению гражданина К. в совершении умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах в помещении Киевского фуникулера, назначенное на 8 сентября 2025 года, снимается с рассмотрения в связи с тем, что одна из судей — членов коллегии освобождена в отставку», — заявили в суде.

Также там добавили, что на данный момент сформирован новый состав суда, продолжение рассмотрения дела запланировано на 15 сентября 2025 года, о чем участники уголовного производства будут уведомлены дополнительно.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил: 14 августа он лично, в качестве прокурора государственного обвинения, принимал участие в судебном рассмотрении дела об убийстве 10-классника Максима Матерухина.

Что известно о гибели подростка на станции фуникулера в Киеве

7 апреля 2024 года парень погиб на станции фуникулера. По словам очевидцев, после выхода из вагона на верхней станции мужчина толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло, получив смертельный порез шеи. Юноша истек кровью за несколько минут еще до приезда скорой.

