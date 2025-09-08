Справа про вбивство на Київському фунікулері знята з розгляду через відставку судді

Наразі у справі про вбивство на Київському фунікулері сформовано новий склад суду, а продовження розгляду справи заплановано на 15 вересня.

Шевченківський районний суд міста Києва повідомив, що справа за обвинуваченням співробітника Управління державної охорони Артема Косова у вчиненні умисного вбивства на Київському фунікулері знята з розгляду через відставку судді.

«Шевченківський районний суд міста Києва повідомляє про те, що справа за обвинуваченням громадянина К. у вчиненні умисного вбивства за обтяжуючих обставин у приміщенні Київського фунікулеру, призначена на 8 вересня 2025 року знімається з розгляду в звʼязку з тим, що одна із суддів - членів колегії звільнена у відставку», - заявили у суді.

Також там додали, що наразі сформовано новий склад суду, продовження розгляду справи заплановано на 15 вересня 2025 року, про що учасники кримінального провадження будуть повідомлені додатково.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що 14 серпня особисто, в якості прокурора державного обвинувачення, брав участь у судовому розгляді справи про вбивство 10-класника Максима Матерухіна.

Що відомо про загибель підлітка на станції фунікулера в Києві

7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої».

