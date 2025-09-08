Практика судів
  1. В Україні

Справа про вбивство на Київському фунікулері знята з розгляду через відставку судді

13:38, 8 вересня 2025
Наразі у справі про вбивство на Київському фунікулері сформовано новий склад суду, а продовження розгляду справи заплановано на 15 вересня.
Справа про вбивство на Київському фунікулері знята з розгляду через відставку судді
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Шевченківський районний суд міста Києва повідомив, що справа за обвинуваченням співробітника Управління державної охорони Артема Косова у вчиненні умисного вбивства на Київському фунікулері знята з розгляду через відставку судді.

«Шевченківський районний суд міста Києва повідомляє про те, що справа за обвинуваченням громадянина К. у вчиненні умисного вбивства за обтяжуючих обставин у приміщенні Київського фунікулеру, призначена на 8 вересня 2025 року знімається з розгляду в звʼязку з тим, що одна із суддів - членів колегії звільнена у відставку», - заявили у суді.

Також там додали, що наразі сформовано новий склад суду, продовження розгляду справи заплановано на 15 вересня 2025 року, про що учасники кримінального провадження будуть повідомлені додатково.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що 14 серпня особисто, в якості прокурора державного обвинувачення, брав участь у судовому розгляді справи про вбивство 10-класника Максима Матерухіна.

Що відомо про загибель підлітка на станції фунікулера в Києві

7 квітня 2024 року хлопець загинув на станції фунікулера. За словами очевидців, після виходу з вагона на верхній станції чоловік штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Юнак стік кров'ю за кілька хвилин ще до приїзду «швидкої».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд вбивство Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада розгляне зміни до закону про міжнародний комерційний арбітраж

Законодавці пропонують передбачити, що зміни щодо розширення компетенції міжнародного арбітражу, поширюються також на арбітражні угоди, укладені до набрання чинності новим законом.

МЗС зможе безпосередньо ставити питання про застосування і скасування санкцій – уряд вніс законопроект

Закон про санкції пропонується доповнити нормою про те, що рішення про скасування санкцій приймається на підставі резолюцій Генасамблеї та Радбезу ООН, рішень та регламентів Ради ЄС, рішення уповноваженого органу іноземної держави, якщо це не суперечить національним інтересам України.

Судді отримали електронний доступ до Реєстру внутрішньо переміщених осіб

Функція доступна в електронному кабінеті судді.

«Не обов’язково усі 100% осіб, яким ми повідомляємо про підозру, повинні отримати обвинувальні вироки», – Семен Кривонос

Директор НАБУ оцінив роботу «антикорупційної інфраструктури» України на «трійку».

Коли клієнт банку не несе відповідальності за несанкціоновані операції з платіжною карткою – позиція Верховного Суду

Верховний Суд вказав, що саме банк мав подати до суду першої інстанції беззаперечні докази сприяння клієнтом незаконному використанню персонального ідентифікаційного номера або іншої інформації, яка дала змогу ініціювати платіжні операції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ольга Горшкова
    Ольга Горшкова
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Олександр Сасевич
    Олександр Сасевич
    член Вищої ради правосуддя, суддя Львівського окружного адміністративного суду