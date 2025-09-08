В Киеве обжалуют меру пресечения подозреваемому в групповом изнасиловании, которого отпустили домой

Прокуроры обращались с ходатайством о взятии подозреваемого под стражу, однако суд отправил его под ночной домашний арест.

Прокуратура обжалует решение суда, которым одному из подозреваемых в изнасиловании 19-летней девушки избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Прокуроры настаивали на содержании мужчины под стражей, однако Деснянский районный суд столицы принял другое решение. В отношении второго подозреваемого меру пресечения будут определять 8 сентября — прокуратура снова будет требовать ареста.

По данным следствия, двое жителей Киева в возрасте 19 и 20 лет пригласили в арендованную квартиру двух девушек, а когда одна из них уехала домой, мужчины поочередно изнасиловали ее 19-летнюю подругу.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 3 ст. 152 УК Украины — изнасилование, совершенное группой лиц. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы.

Как отмечается, дело находится на личном контроле руководителя Деснянской окружной прокуратуры города Киева, который является старшим группы прокуроров в данном уголовном производстве.

