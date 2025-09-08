Практика судів
У Києві оскаржать запобіжний захід підозрюваному у груповому зґвалтуванні, якого відпустили додому

16:00, 8 вересня 2025
Прокурори звертались з клопотанням про взяття підозрюваного під варту, натомість суд відправив його під нічний домашній арешт.
У Києві оскаржать запобіжний захід підозрюваному у груповому зґвалтуванні, якого відпустили додому
Прокуратура оскаржить рішення суду, яким одному з підозрюваних у зґвалтуванні 19-річної дівчини обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Прокурори наполягали на триманні чоловіка під вартою, однак Деснянський районний суд столиці ухвалив інше рішення. Щодо другого підозрюваного запобіжний захід визначатимуть 8 вересня — прокуратура знову вимагатиме арешту.

За даними слідства, двоє мешканців Києва віком 19 і 20 років запросили до орендованої квартири двох дівчат, а коли одна з них поїхала додому, чоловіки по черзі зґвалтували її 19-річну подругу.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 152 КК України — зґвалтування, вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.

Як наголошується, справа перебуває на особистому контролі керівника Деснянської окружної прокуратури міста Києва, який є старшим групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

