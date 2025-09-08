Россия запустила фейк о «смертниках» на Покровском фронте – ЦПД СНБО

В ЦПД СНБО заявили, что командование ВСУ не оставляет «смертников» на Покровском направлении.

Фото: ЦПД СНБО

Российская пропаганда активно распространяет ложную информацию, утверждая, что командование Вооруженных сил Украины якобы оставляет так называемых «смертников» для прикрытия отхода своих подразделений на Покровском направлении фронта. Об этом заявил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

По данным Центра, эти сообщения не соответствуют действительности и являются частью информационной войны, которую ведет Россия. Такие фейки используются Кремлем для оправдания собственных военных потерь и создания ложного представления о слабости украинских Сил обороны.

«Подобные вбросы являются типичным инструментом информационной войны России: враг стремится дискредитировать командование ВСУ и подорвать доверие к нему со стороны военнослужащих. Также эта ложь имеет целью посеять страх среди жителей прифронтовых районов», – отметили в Центре противодействия дезинформации.

