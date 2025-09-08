Росія запустила фейк про «смертників» на Покровському фронті – ЦПД РНБО

У ЦПД РНБО заявили, що командування ЗСУ не залишає «смертників» на Покровському напрямку.

Фото: ЦПД РНБО

Російська пропаганда активно поширює неправдиву інформацію, стверджуючи, що командування Збройних сил України нібито залишає так званих «смертників» для прикриття відходу своїх підрозділів на Покровському напрямку фронту. Про це заявив Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

За даними Центру, ці повідомлення не відповідають дійсності та є частиною інформаційної війни, яку веде Росія. Такі фейки використовуються Кремлем для виправдання власних військових втрат і створення хибного уявлення про слабкість українських Сил оборони.

«Подібні вкиди є типовим інструментом інформаційної війни росії: ворог прагне дискредитувати командування ЗСУ та зламати довіру до нього з боку військовослужбовців. Також ця брехня має на меті посіяти страх серед жителів прифронтових районів», – зазначили в Центрі протидії дезінформації.

