Сийярто анонсировал встречу с главой МИД Украины Сибигой в Будапеште

В Будапеште Петер Сийярто и Андрей Сибига обсудят венгерско-украинские отношения.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на этой неделе состоится встреча с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Переговоры должны пройти на этой неделе в Будапеште. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

«На этой неделе встретимся с Андреем Сибигой в Будапеште, чтобы обсудить венгерско-украинские отношения. Мы верим в диалог и всегда готовы к переговорам. Но мяч на стороне Украины: настоящий прогресс возможен только при условии полного восстановления прав, отобранных у венгров на Закарпатье», — написал Сийярто в соцсети Х.

