Сійярто анонсував зустріч із головою МЗС України Сибігою у Будапешті

17:03, 8 вересня 2025
У Будапешті Петер Сійярто та Андрій Сибіга обговорять угорсько-українські відносини.
Сійярто анонсував зустріч із головою МЗС України Сибігою у Будапешті
Фото: hungarianconservative.com
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що на цьому тижні відбудеться зустріч із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою. Переговори мають відбутися цього тижня у Будапешті. Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Цього тижня зустрінемося з Андрієм Сибігою у Будапешті, щоб обговорити угорсько-українські відносини. Ми віримо в діалог і завжди готові до переговорів. Але м'яч на боці України: справжній прогрес можливий лише за умови повного відновлення прав, відібраних в угорців на Закарпатті», – написав Сійярто у соцмережі Х.

