Грызуны осенью «подкрадываются» к людям – чем это грозит

Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины предупреждает о риске распространения лептоспироза и других опасных инфекций, которые переносят мыши и крысы, особенно осенью, когда грызуны переселяются ближе к человеческим жилищам в поисках тепла и пищи.
В конце лета и осенью мыши и крысы массово мигрируют в дома, подвалы, зернохранилища и склады, где остаются до весны. Это создает серьезную угрозу передачи инфекционных заболеваний, таких как лептоспироз, листериоз, туляремия и другие, через загрязненные грызунами продукты, воду, а также через укусы.
Лептоспироз – самая распространенная и опасная инфекция
Лептоспироз, имеющий летальность до 20%, поражает кровеносные сосуды, печень, почки, мышцы и может приводить к тяжелым осложнениям, таким как менингит, миокардит или легочное кровотечение. Возбудитель передается через слизистые оболочки или поврежденную кожу. При появлении симптомов болезни необходимо немедленно обратиться к семейному врачу для начала специфического бактериального лечения, чтобы избежать серьезных осложнений.
Симптомы лептоспироза часто начинаются с неспецифических проявлений, таких как высокая температура (39–40 °C) и покраснение глаз. Однако есть и характерные признаки:
Сезонный пик заболеваемости приходится на август, сентябрь и октябрь. Например, в 2024 году за эти три месяца было зафиксировано 195 случаев лептоспироза, тогда как за остальные девять месяцев – 214. В 2023 году разница была еще более заметной: 265 случаев за осенние месяцы против 168 за остальную часть года.
Как защититься от инфекций, переносимых грызунами
Чтобы минимизировать риск заражения, Центр общественного здоровья рекомендует:
