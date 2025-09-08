Практика судов
Грызуны осенью «подкрадываются» к людям – чем это грозит

23:30, 8 сентября 2025
Минздрав бьет тревогу: количество случаев лептоспироза резко возрастает осенью.
Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины предупреждает о риске распространения лептоспироза и других опасных инфекций, которые переносят мыши и крысы, особенно осенью, когда грызуны переселяются ближе к человеческим жилищам в поисках тепла и пищи.

В конце лета и осенью мыши и крысы массово мигрируют в дома, подвалы, зернохранилища и склады, где остаются до весны. Это создает серьезную угрозу передачи инфекционных заболеваний, таких как лептоспироз, листериоз, туляремия и другие, через загрязненные грызунами продукты, воду, а также через укусы.

Лептоспироз – самая распространенная и опасная инфекция

Лептоспироз, имеющий летальность до 20%, поражает кровеносные сосуды, печень, почки, мышцы и может приводить к тяжелым осложнениям, таким как менингит, миокардит или легочное кровотечение. Возбудитель передается через слизистые оболочки или поврежденную кожу. При появлении симптомов болезни необходимо немедленно обратиться к семейному врачу для начала специфического бактериального лечения, чтобы избежать серьезных осложнений.

Симптомы лептоспироза часто начинаются с неспецифических проявлений, таких как высокая температура (39–40 °C) и покраснение глаз. Однако есть и характерные признаки:

  • сильная боль в мышцах, особенно в икрах, усиливающаяся при пальпации;
  • нарушение свертываемости крови;
  • пожелтение кожи и глаз через 1–2 недели после заражения (при желтушной форме).

Сезонный пик заболеваемости приходится на август, сентябрь и октябрь. Например, в 2024 году за эти три месяца было зафиксировано 195 случаев лептоспироза, тогда как за остальные девять месяцев – 214. В 2023 году разница была еще более заметной: 265 случаев за осенние месяцы против 168 за остальную часть года.

Как защититься от инфекций, переносимых грызунами

Чтобы минимизировать риск заражения, Центр общественного здоровья рекомендует:

  • поддерживать чистоту в доме и во дворе, избегая скопления мусора и остатков пищи;
  • защищать жилье от грызунов: замуровывать щели, устанавливать сетки, использовать безопасные ловушки или родентициды;
  • хранить продукты в герметичных контейнерах;
  • употреблять только кипяченую или бутилированную воду;
  • тщательно термически обрабатывать пищу;
  • мыть руки с мылом после контакта с животными, землей, овощами или фруктами;
  • избегать купания в водоемах со стоячей водой, вблизи пастбищ или там, где есть предупредительные таблички;
  • после купания в реках или озерах принимать душ и обрабатывать порезы антисептиком;
  • ежегодно вакцинировать собак и скот (крупный и мелкий рогатый скот, лошадей, свиней) против лептоспироза.

