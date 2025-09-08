Гризуни восени «підкрадаються» до людей – чим це загрожує

Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України попереджає про ризик поширення лептоспірозу та інших небезпечних інфекцій, які переносять миші та пацюки, особливо восени, коли гризуни переселяються ближче до людських осель у пошуках тепла та їжі.
Наприкінці літа та восени миші й пацюки масово мігрують до будинків, підвалів, зерносховищ і складів, де залишаються до весни. Це створює серйозну загрозу передачі інфекційних захворювань, таких як лептоспіроз, лістеріоз, туляремія та інші, через забруднені гризунами продукти, воду, а також через укуси.
Лептоспіроз – найпоширеніша та найнебезпечніша інфекція
Лептоспіроз, що має летальність до 20%, вражає кровоносні судини, печінку, нирки, м’язи та може призводити до тяжких ускладнень, таких як менінгіт, міокардит або легенева кровотеча. Збудник передається через слизові оболонки або пошкоджену шкіру. За появи симптомів хвороби необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря для початку специфічного бактеріального лікування, щоб уникнути серйозних ускладнень.
Симптоми лептоспірозу часто починаються з неспецифічних проявів, таких як висока температура (39–40°C) і почервоніння очей. Однак є й характерні ознаки:
Сезонний пік захворюваності припадає на серпень, вересень і жовтень. Наприклад, у 2024 році за ці три місяці було зафіксовано 195 випадків лептоспірозу, тоді як за решту дев’яти місяців – 214. У 2023 році різниця була ще більш помітною: 265 випадків за осінні місяці проти 168 за решту року.
Як захиститися від інфекцій, що переносять гризуни
Щоб мінімізувати ризик зараження, Центр громадського здоров’я рекомендує:
