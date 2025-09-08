Практика судів
Гризуни восени «підкрадаються» до людей – чим це загрожує

23:30, 8 вересня 2025
МОЗ б’є на сполох: кількість випадків лептоспірозу різко зростає восени.
Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України попереджає про ризик поширення лептоспірозу та інших небезпечних інфекцій, які переносять миші та пацюки, особливо восени, коли гризуни переселяються ближче до людських осель у пошуках тепла та їжі.

Наприкінці літа та восени миші й пацюки масово мігрують до будинків, підвалів, зерносховищ і складів, де залишаються до весни. Це створює серйозну загрозу передачі інфекційних захворювань, таких як лептоспіроз, лістеріоз, туляремія та інші, через забруднені гризунами продукти, воду, а також через укуси.

Лептоспіроз – найпоширеніша та найнебезпечніша інфекція
Лептоспіроз, що має летальність до 20%, вражає кровоносні судини, печінку, нирки, м’язи та може призводити до тяжких ускладнень, таких як менінгіт, міокардит або легенева кровотеча. Збудник передається через слизові оболонки або пошкоджену шкіру. За появи симптомів хвороби необхідно негайно звернутися до сімейного лікаря для початку специфічного бактеріального лікування, щоб уникнути серйозних ускладнень.

Симптоми лептоспірозу часто починаються з неспецифічних проявів, таких як висока температура (39–40°C) і почервоніння очей. Однак є й характерні ознаки:

  • сильний біль у м’язах, особливо в литках, що посилюється при пальпації;
  • порушення згортання крові;
  • геморагічний синдром (патологічна кровоточивість);
  • пожовтіння шкіри та очей через 1–2 тижні після зараження (за жовтяничної форми).

Сезонний пік захворюваності припадає на серпень, вересень і жовтень. Наприклад, у 2024 році за ці три місяці було зафіксовано 195 випадків лептоспірозу, тоді як за решту дев’яти місяців – 214. У 2023 році різниця була ще більш помітною: 265 випадків за осінні місяці проти 168 за решту року.

Як захиститися від інфекцій, що переносять гризуни
Щоб мінімізувати ризик зараження, Центр громадського здоров’я рекомендує:

  • підтримувати чистоту в будинку та на подвір’ї, уникаючи накопичення сміття та залишків їжі;
  • захищати житло від гризунів: замуровувати щілини, встановлювати сітки, використовувати безпечні пастки або родентициди;
  • зберігати продукти в герметичних контейнерах;
  • вживати лише кип’ячену або бутильовану воду;
  • ретельно термічно обробляти їжу;
  • мити руки з милом після контакту з тваринами, землею, овочами чи фруктами;
  • уникати купання у водоймах зі стоячою водою, поблизу пасовищ або там, де є попереджувальні таблички;
  • після купання в річках чи озерах приймати душ і обробляти порізи антисептиком;
  • щорічно вакцинувати собак і худобу (велику та малу рогату худобу, коней, свиней) проти лептоспірозу.

