Практика судов
  1. В Украине

В Черкасской области разоблачили «юристку», которая вымогала взятки с уклонистов, чтобы ТЦК их не объявлял в розыск

07:00, 9 сентября 2025
За 3000 долларов женщина обещала «решить» вопрос с ТЦК относительно не реагирования на неявку по повестке и непринятия мер к объявлению розыска.
В Черкасской области разоблачили «юристку», которая вымогала взятки с уклонистов, чтобы ТЦК их не объявлял в розыск
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Черкасской области правоохранители разоблачили 47-летнюю местную жительницу, которая подозревается в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с вымогательством такой выгоды.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, женщина арендовала в городе Умань офисное помещение для оказания юридических консультаций. Принимая граждан, имевших проблемы с воинско-учетными документами, за их решение она требовала денежные средства.

В частности, подозреваемая пообещала мужчине, действовавшему под контролем правоохранителей, «решить» вопрос со служащими центра комплектования и социальной поддержки относительно не реагирования на неявку по повестке и непринятия мер к объявлению розыска. Стоимость «услуги» составляла 3000 долларов США.

Женщину задержали во время получения оговоренной суммы.

В настоящее время ей сообщено о подозрении и перед судом инициировано применение к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас правоохранители устанавливают других причастных лиц.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура Умань ТЦК мобилизация

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают запретить Кабмину вводить экспериментальные проекты, не предусмотренные законами

Инициатива возникла из-за идеи Минцифры ввести «дистанционный» нотариат — по мнению депутатов, дистанционное проведение нотариальных действий может привести к махинациям.

Дело Богдана Львова — на экс-заместителя председателя Верховного Суда дали показания бывшая коллега из ВХСУ и судьи хозяйственных судов из города Ровно

Во время допросов действующие и бывшие судьи рассказали, что Богдан Львов лично давал указания по делу «Трубы Медведчука», однако Богдан Львов и его защита говорят, что это неправда.

Поддержка МВФ в 2026 году может быть больше — Роксолана Пидласа о перспективе новой программы с МВФ

Роксолана Пидласа прокомментировала встречу с миссией МВФ, упомянув пример Аргентины, которой МВФ согласовал финансирование без привязки к реформам.

В Верховной Раде надеются со второй попытки утвердить состав Совещательной группе экспертов для отбора членов Счетной палаты

Ранее народные депутаты провалили голосование за утверждение состава Совещательной группы экспертов по отбору членов Счетной палаты с решающим голосом «международников».

В комитете по нацбезопасности указали, что законопроекты об ужесточении наказания за СЗЧ и неповиновение «это предложение непосредственно самих военных»

Александр Федиенко считает, что происходит «дискредитация» парламента и призывает военное руководство выйти в публичную плоскость с коммуникацией относительно законопроектов 13260 и 13452.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду