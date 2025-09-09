В Черкасской области разоблачили «юристку», которая вымогала взятки с уклонистов, чтобы ТЦК их не объявлял в розыск

За 3000 долларов женщина обещала «решить» вопрос с ТЦК относительно не реагирования на неявку по повестке и непринятия мер к объявлению розыска.

В Черкасской области правоохранители разоблачили 47-летнюю местную жительницу, которая подозревается в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, сопряженное с вымогательством такой выгоды.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, женщина арендовала в городе Умань офисное помещение для оказания юридических консультаций. Принимая граждан, имевших проблемы с воинско-учетными документами, за их решение она требовала денежные средства.

В частности, подозреваемая пообещала мужчине, действовавшему под контролем правоохранителей, «решить» вопрос со служащими центра комплектования и социальной поддержки относительно не реагирования на неявку по повестке и непринятия мер к объявлению розыска. Стоимость «услуги» составляла 3000 долларов США.

Женщину задержали во время получения оговоренной суммы.

В настоящее время ей сообщено о подозрении и перед судом инициировано применение к ней меры пресечения в виде содержания под стражей.

Сейчас правоохранители устанавливают других причастных лиц.

