На Черкащині викрили «юристку», яка вимагала хабарі з ухилянтів, щоб ТЦК їх не оголошував у розшук

07:00, 9 вересня 2025
За 3000 доларів жінка обіцяла «вирішити» питання з ТЦК щодо нереагування на неявку за повісткою та невжиття заходів до оголошення розшуку.
На Черкащині правоохоронці викрили 47-річну місцеву жительку, яка підозрюється в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, жінка орендувала в місті Умань офісне приміщення для надання юридичних консультацій. Приймаючи громадян, які мали проблеми з військово-обліковими документами, за їх вирішення вона вимагала грошові кошти.

Зокрема, підозрювана пообіцяла чоловіку, який діяв під контролем правоохоронців, «вирішити» питання зі службовцями центру комплектування та соціальної підтримки щодо нереагування на неявку за повісткою та невжиття заходів до оголошення розшуку. Вартість «послуги» становила 3000 доларів США.

Жінку затримали під час одержання обумовленої суми.

Наразі їй повідомлено про підозру та перед судом ініційовано застосування до неї запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці встановлюють інших причетних осіб.

