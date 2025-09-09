«Укрпочта» запустила «Экспресс-окна» для быстрой выдачи посылок

«Экспресс-окна» открыли более чем в 1500 отделениях.

С 8 сентября в более чем 1500 городских отделениях «Укрпочты», где работает два и более окон, стартовал пилотный проект «Экспресс-окна».

Как сообщили в почтового оператора, в таких окнах клиенты смогут:

получить или отправить посылку;

получить наложенный платеж;

получить письмо (до 5 шт.).

Эти окна будут работать исключительно для быстрого обслуживания почтовых отправлений. Другие услуги, такие как выплата пенсий, оплата коммунальных счетов или отправка писем, будут предоставляться в универсальных окнах.

«Укрпочта» ожидает, что такой подход поможет сократить время в очередях.

