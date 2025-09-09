Практика судів
«Укрпошта» запустила «Експрес-вікна» для швидкої видачі посилок

09:22, 9 вересня 2025
«Експрес-вікна» відкрили у понад 1500 відділеннях.
«Укрпошта» запустила «Експрес-вікна» для швидкої видачі посилок
З 8 вересня у понад 1500 міських відділеннях «Укрпошти», де працює два й більше віконця, стартував пілотний проєкт «Експрес-вікна».

Як повідомили у поштового оператора, у таких віконцях клієнти зможуть:

  • отримати чи відправити посилку;
  • отримати післяплату;
  • отримати лист (до 5 шт.).

Ці вікна працюватимуть виключно для швидкого обслуговування поштових відправлень. Інші послуги, як-от виплата пенсій, оплата комунальних рахунків чи відправлення листів, надаватимуться в універсальних віконцях.

«Укрпошта» очікує, що такий підхід допоможе зменшити час у чергах.

XX з'їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
