«Укрпошта» запустила «Експрес-вікна» для швидкої видачі посилок

«Експрес-вікна» відкрили у понад 1500 відділеннях.

З 8 вересня у понад 1500 міських відділеннях «Укрпошти», де працює два й більше віконця, стартував пілотний проєкт «Експрес-вікна».

Як повідомили у поштового оператора, у таких віконцях клієнти зможуть:

отримати чи відправити посилку;

отримати післяплату;

отримати лист (до 5 шт.).

Ці вікна працюватимуть виключно для швидкого обслуговування поштових відправлень. Інші послуги, як-от виплата пенсій, оплата комунальних рахунків чи відправлення листів, надаватимуться в універсальних віконцях.

«Укрпошта» очікує, що такий підхід допоможе зменшити час у чергах.

