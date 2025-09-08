Страницы блогеров Коли Залипухи и Оли Филевой закрыли за незаконную рекламу азартных игр в Instagram

PlayCity и Meta закрыли 22 Instagram-аккаунта за незаконную рекламу азартных игр.

Фото: Николай Залипуха / Facebook

PlayCity совместно с Meta заблокировали 22 страницы в Instagram, которые распространяли незаконную рекламу азартных игр. Суммарная аудитория этих аккаунтов превышала 2,8 млн пользователей.

Среди заблокированных — страницы блогеров Коли Залипухи и Оли Филевой.

«Они призывали подписчиков играть, показывали свои «легкие выигрыши», хотя некоторые из них не были зарегистрированы как игроки в казино. Эти истории — выдуманный сюжет, чтобы продвигать азартные игры», — указали в Минцифры.

Нарушителей удалось выявить благодаря мониторингу PlayCity и обращениям украинцев.

Реклама казино в Украине разрешена только в ночном телеэфире, на ресурсах лицензированных операторов и в специализированных медиа, ориентированных исключительно на совершеннолетнюю аудиторию.

