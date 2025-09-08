Сторінки блогерів Колі Заліпухи та Олі Фільової закрили за незаконну рекламу азартних ігор в Instagram

PlayCity та Meta закрили 22 Instagram-акаунти за незаконну рекламу азартних ігор.

Фото: Микола Заліпуха / Facebook

PlayCity спільно з Meta заблокували 22 сторінки в Instagram, які поширювали незакону рекламу азартних ігор. Сумарна аудиторія цих акаунтів перевищувала 2,8 млн користувачів.

Серед заблокованих — сторінки блогерів Колі Заліпухи та Олі Фільової.

«Вони закликали підписників грати, показували свої «легкі виграші», хоча деякі з них не були зареєстровані як гравці в казино. Ці історії — вигаданий сюжет, щоби просувати азартні ігри», - вказали у Мінцифри.

Порушників вдалося виявити завдяки моніторингу PlayCity та зверненням українців.

Реклама казино в Україні дозволена лише у нічному телеефірі, на ресурсах ліцензованих операторів та у спеціалізованих медіа, орієнтованих виключно на повнолітню аудиторію.

