НАБУ отреагировало на заявление СБУ относительно российского «крота» в Бюро

В Национальном антикоррупционном бюро Украины прокомментировали обнародованную Службой безопасности информацию об одном из сотрудников подразделения «Д-2». Напомним, что Служба безопасности Украины опубликовала новые подробности по делу сотрудника Центрального аппарата НАБУ, задержанного в июле 2025 года по подозрению в работе на российские спецслужбы.

В НАБУ и САП подчеркнули, что поддерживают исключительную важность выявления российских агентов в любых правоохранительных органах, но выступают за соблюдение всех установленных законом процедур.

В ведомстве отметили: опубликованные СБУ материалы касаются событий, которые произошли еще до начала работы указанного сотрудника в НАБУ, а какой-либо другой информации о его преступных действиях во время работы в подразделении «Д-2» НАБУ пока не предоставлялось.

В настоящее время НАБУ ожидает от СБУ официальные материалы дела и инициировало проведение допроса сотрудника в рамках служебного расследования. Собранные данные станут основой для принятия дальнейших административных решений.

