НАБУ відреагувало на заяву СБУ щодо російського «крота» в Бюро

21:04, 8 вересня 2025
НАБУ чекає від СБУ матеріали справи та ініціювало допит співробітника у межах службового розслідування.
У Національному антикорупційному бюро України прокоментували оприлюднену Службою безпеки інформацію про одного з працівників підрозділу «Д-2». Нагадаємо, що Служба безпеки України оприлюднила нові подробиці у справі співробітника Центрального апарату НАБУ, затриманого в липні 2025 року за підозрою в роботі на російські спецслужби.

У НАБУ та САП наголосили, що підтримують виняткову важливість виявлення російських агентів у будь-яких правоохоронних органах, але виступають за дотримання всіх встановлених законом процедур.

У відомстві підкреслили: оприлюднені СБУ матеріали стосуються подій, які відбулися ще до початку роботи згаданого співробітника в НАБУ, а будь-якої іншої інформації щодо його злочинних дій під час роботи у підрозділі «Д-2» НАБУ наразі не надавалось.

Наразі НАБУ очікує від СБУ офіційні матеріали справи та ініціювало проведення допиту співробітника в межах службового розслідування. Зібрані дані стануть основою для ухвалення подальших адміністративних рішень.

