СБУ повідомила нові подробиці справи про російського «крота» в НАБУ

СБУ викрила співробітника НАБУ, який працював на ФСБ понад 10 років.

Фото: СБУ

Служба безпеки України оприлюднила нові подробиці у справі співробітника Центрального апарату НАБУ, затриманого в липні 2025 року за підозрою в роботі на російські спецслужби. Фігурант, який працював у закритому підрозділі «Д-2», був частиною розгалуженої агентурної мережі ворога, до якої також входили ще троє осіб, викритих раніше. Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними СБУ, затриманий співробітник НАБУ разом із іншими агентами мав доступ до державної таємниці та документів із обмеженим доступом, використовуючи високий рівень конспірації. Слідство встановило, що діяльність мережі координував співробітник 1-го департаменту контррозвідувальних операцій ФСБ РФ Ігор Єгоров, який почав формувати свою агентурну групу ще у 2009 році, відвідуючи Україну в рамках міжвідомчої співпраці спецслужб.

Першим із агентів Єгорова, викритим СБУ у 2020 році, став генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов. За вказівкою російського куратора він планував теракти на території України, зокрема вбивство відомого військового добровольця, а також збирав і передавав до РФ дані про таємні операції в зоні АТО.

Після арешту Шайтанова та аналізу матеріалів СБУ виявила ще одного учасника мережі – Дмитра Іванцова, колишнього заступника керівника охорони Віктора Януковича. У лютому 2014 року Іванцов допоміг президенту-втікачу втекти до Росії, після чого залишився в окупованому Криму та приєднався до лав ФСБ. Наразі він виконує роль резидента російських спецслужб, координуючи підривну діяльність агентів в Україні з тимчасово окупованого півострова.

У 2024 році СБУ викрила ще одного учасника мережі Єгорова-Іванцова – військовослужбовця Національної гвардії України. Цей агент протягом кількох років передавав Іванцову інформацію про українських активістів, високопосадовців, військовополонених, а також дані про наслідки російських обстрілів.

Згодом СБУ встановила, що ще одним агентом мережі був чинний співробітник НАБУ, завербований ворогом ще у 2012 році. Цей посадовець продовжував надавати Іванцову конфіденційну інформацію навіть після 2014 року, коли той відкрито перейшов на бік РФ. Зокрема, листування між ними відновилося через три дні після фейкового «референдуму» про «приєднання» Криму до Росії.

За даними слідства, співробітник НАБУ здійснив понад 60 епізодів передачі інформації з обмеженим доступом Іванцову. Він збирав для ФСБ персональні дані українських силовиків та інших громадян, яких ворог планував завербувати або використати в інформаційних операціях. Для отримання даних «кріт» використовував закриті бази правоохоронних органів України.

Після ретельного документування злочинної діяльності СБУ спільно з Офісом Генерального прокурора затримали підозрюваного. Під час обшуку в нього вилучили телефон і комп’ютерну техніку, які використовувалися для зв’язку з куратором.

Фігуранту повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в комп’ютерних системах, вчинені особою з правом доступу до неї).

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що генерал-майор Валерій Шайтанов засуджений до 12 років ув’язнення, а військовослужбовець Нацгвардії перебуває під вартою.

