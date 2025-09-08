СБУ сообщила новые подробности дела о российском «кроте» в НАБУ

СБУ разоблачила сотрудника НАБУ, который работал на ФСБ более 10 лет.

Фото: СБУ

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины обнародовала новые подробности по делу сотрудника Центрального аппарата НАБУ, задержанного в июле 2025 года по подозрению в работе на российские спецслужбы. Фигурант, который работал в закрытом подразделении «Д-2», был частью разветвленной агентурной сети врага, в которую также входили еще три человека, разоблаченные ранее. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным СБУ, задержанный сотрудник НАБУ вместе с другими агентами имел доступ к государственной тайне и документам с ограниченным доступом, используя высокий уровень конспирации. Следствие установило, что деятельность сети координировал сотрудник 1-го департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Игорь Егоров, который начал формировать свою агентурную группу еще в 2009 году, посещая Украину в рамках межведомственного сотрудничества спецслужб.

Первым из агентов Егорова, разоблаченным СБУ в 2020 году, стал генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов. По указанию российского куратора он планировал теракты на территории Украины, в частности убийство известного военного добровольца, а также собирал и передавал в РФ данные о секретных операциях в зоне АТО.

После ареста Шайтанова и анализа материалов СБУ обнаружила еще одного участника сети – Дмитрия Иванцова, бывшего заместителя руководителя охраны Виктора Януковича. В феврале 2014 года Иванцов помог беглому президенту сбежать в Россию, после чего остался в оккупированном Крыму и присоединился к рядам ФСБ. Сейчас он выполняет роль резидента российских спецслужб, координируя подрывную деятельность агентов в Украине с временно оккупированного полуострова.

В 2024 году СБУ разоблачила еще одного участника сети Егорова-Иванцова – военнослужащего Национальной гвардии Украины. Этот агент в течение нескольких лет передавал Иванцову информацию об украинских активистах, высокопоставленных чиновниках, военнопленных, а также данные о последствиях российских обстрелов.

Впоследствии СБУ установила, что еще одним агентом сети был действующий сотрудник НАБУ, завербованный врагом еще в 2012 году. Этот чиновник продолжал предоставлять Иванцову конфиденциальную информацию даже после 2014 года, когда тот открыто перешел на сторону РФ. В частности, переписка между ними возобновилась через три дня после фейкового «референдума» о «присоединении» Крыма к России.

По данным следствия, сотрудник НАБУ осуществил более 60 эпизодов передачи информации с ограниченным доступом Иванцову. Он собирал для ФСБ персональные данные украинских силовиков и других граждан, которых враг планировал завербовать или использовать в информационных операциях. Для получения данных «крот» использовал закрытые базы правоохранительных органов Украины.

После тщательного документирования преступной деятельности СБУ совместно с Офисом Генерального прокурора задержали подозреваемого. Во время обыска у него изъяли телефон и компьютерную технику, которые использовались для связи с куратором.

Фигуранту сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в компьютерных системах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, что генерал-майор Валерий Шайтанов приговорен к 12 годам заключения, а военнослужащий Нацгвардии находится под стражей.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.