К 12 годам тюрьмы приговорен экс-генерал СБУ Шайтанов

Прокуроры в суде доказали, что он собирал информацию, составлявшую государственную тайну, и передавал ее представителям рф.

Суд назначил наказание в виде 12 лет за решеткой бывшему генерал-майору СБУ. По данным СМИ, речь идет о Валерии Шайтанове.

Как сообщает Офис Генпрокурора, суд признал виновным бывшего первого заместителя руководителя Центра специальных операций «А» СБУ в государственной измене, законченном покушении на совершение террористического акта, а также незаконном обращении с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Прокуроры в суде доказали, что генерал-майор СБУ Шайтанов собирал информацию, составлявшую государственную тайну, и передавал ее представителям рф.

Также по заданию спецслужб страны-агрессора осужденный подыскивал лиц среди бывших военнослужащих СБУ для совершения теракта.

Его целью было убийство майора ВС Чеченской Республики Ичкерия, который с февраля 2015 во время войны на востоке Украины возглавлял Международный миротворческий батальон имени Джохара Дудаева.

Тогда правоохранители предупредили убийство, запланированное спецслужбами рф.

Уголовное производство в отношении сотрудника Департамента службы контрразведывательных операций фсб рф, который завербовал осужденного, находится на заочном рассмотрении в суде.

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