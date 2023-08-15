Не хватает страхового стажа, что выйти на пенсию в 60 лет: есть несколько вариантов

Некоторым украинцам, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, не хватает нескольких месяцев стажа, но возможность уйти на отдых все же есть.

Фото: newch.tv

В Пенсионном фонде разъяснили, можно ли выйти на заслуженный отдых в 60 лет, если не хватает стажа.

Так, в ПФУ обратилась с вопросом женщина с вопросом: «Моей маме в августе исполняется 60 лет, 29 лет и 9 месяцев стажа, сможет ли она выйти на пенсию в 60 лет и что для этого нужно?».

Возраст выхода на пенсию по возрасту в Украине определяет продолжительность страхового стажа, приобретенного лицом – это 60 или 63 или 65 лет. При этом право на назначение пенсии по возрасту после достижения 60 лет в 2023 году возникает при наличии у человека 30 лет страхового стажа (ст. 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

Если же в 60-летнем возрасте необходимый страховой стаж не приобретен, то право на пенсию возникнет при достижении более позднего возраста.

Однако при приведенных обстоятельствах выйти на пенсию можно и до достижения 63-летнего возраста, что для этого нужно:

подождать, когда исполнится больше лет и уйти на пенсию;

доработать 3 месяца на официальном месте работы, получить недостающий страховой стаж и уйти на пенсию по возрасту со стажем 30 лет;

«докупить стаж» — то есть заключить договор на добровольную уплату взносов и в течение трех месяцев уплачивать страховые взносы на сумму не менее 1474 грн/мес.

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