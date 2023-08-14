В парламенте подготовили изменения по конфискации товаров, перемещенных через границу с сокрытием от таможенного контроля

Как предлагают депутаты, соответствующее нарушение будет влечь штраф в размере 100% стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров или без таковой.

Как известно, 5 июля 2023 года Конституционный Суд Украины принял решение, признавшее неконституционной норму Таможенного кодекса о штрафе в 100% и конфискации товаров, перемещенных с сокрытием от таможенного контроля. При этом КСУ отсрочил утрату силы этой нормой на 6 месяцев и установил Верховной Раде срок для того, чтобы она урегулировала этот вопрос.

В Верховной Раде появился соответствующий законопроект 9599 «О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины с целью обеспечения индивидуализации юридической ответственности лица за совершенное таможенное правонарушение». Автором проекта выступает в частности народный депутат, представитель парламента в КСУ Максим Дырдин.

В чем суть решения КСУ

Ранее детали Решения КСУ от 5 июля 2023 г. № 5-р(II)/2023 объяснила судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская.

В частности, она отметила, что речь идет вовсе не о контрабанде, предусмотренной статьей 201 Уголовного кодекса.

Во-первых, замечание КСУ вызвала безальтернативность санкции.

«КСУ в своих решениях не раз подчеркивал важность защиты таможенных интересов и таможенной безопасности Украины.

За нарушение таможенных правил установлена административная ответственность. Верховная Рада Украины в пределах своих полномочий предусмотрела в статье 483 Таможенного кодекса Украины, что перемещение и действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с утаиванием от таможенного контроля, являются административным правонарушением.

Однако абзац 2 ч. 1 статьи 483 Кодекса определяет безальтернативную санкцию, что за эти действия налагается штраф в размере 100% от стоимости товара непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров.

Парламент в своем ответе по запросу Конституционного Суда Украины замечал, что в конституционных жалобах правильно указано, что эти предписания содержат безальтернативные санкции, которые являются значительным материальным бременем для нарушителя, и Верховная Рада признала, что окончательное решение этих вопросов должно осуществляться через дальнейшее законодательное урегулирование.

Конституция Украины гарантирует каждому лицу индивидуальный характер юридической ответственности. Однако при такой безальтернативной санкции суды при рассмотрении дел о нарушении таможенных правил по части первой статьи 483 Кодекса не могут обеспечить индивидуализацию такой ответственности, поскольку в оспариваемых предписаниях нет других взысканий, невозможно изменение размера процентов, по которым определяют штраф, и, кроме того, в этой статье предусмотрена обязательность конфискации. Невозможность выбора судом вида и размера административного взыскания с учетом обстоятельств, а именно: характера совершенного деяния, формы вины и характеристики лица, наличия обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность, фактически делает невозможным справедливое рассмотрение дела судом», - подчеркнула Галина Юровская.

Второй аспект, на который обратил внимание КСУ, касается обязательной конфискации товаров.

«Санкция статьи содержит 100% штраф стоимости предметов, она предусматривает также обязательную конфискацию товаров, являющихся предметом административного правонарушения.

Здесь Конституционный Суд исследовал соответствие этой санкции статье 41 Конституции Украины, которая предусматривает право частной собственности, что оно незыблемо, конфискация должна быть применена исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных законом. Так, право собственности не является абсолютным, оно может быть ограничено, но такое вмешательство должно осуществляться, во-первых, согласно требованиям закона, должно соответствовать правомерным целям, в этом случае это защита таможенных интересов, таможенной безопасности, однако ключевой в указанном исследовании было то, есть ли здесь принцип соразмерности, требующий достижения разумного справедливого баланса, разумного соотношения между интересами лица и общества.

При ограничении права собственности в интересах общества соразмерными считают такие меры, которые наименее обременительны для прав и свобод частных лиц из всех доступных для применения мер.

Конституционный Суд также учел в своем решении практику Европейского суда по правам человека. Учитывая это, я хочу отметить, что еще полтора года назад 13 января 2022 года Европейский суд по правам человека принял решение «Краева против Украины», в котором непосредственно исследовал санкцию статьи 483 Таможенного кодекса и отметил: штраф в размере, равный стоимости товара , - что является очень большой суммой, - и конфискация товара, являющиеся обязательными мерами без исключения; отсутствие дискреции не позволяет украинским судам учесть индивидуальные обстоятельства, лишающие смысла любую оценку судом.

Подобная жесткая система не способна обеспечить нужный справедливый баланс между требованиями всеобщего интереса и защитой прав лица на собственность», – отметила Галина Юровская.

Что предлагают авторы законопроекта

Законопроектом решается вопрос альтернативности санкции. Впрочем, возможность полной конфискации остается.

Так, в абзаце 2 ч. 1 статьи 483 Таможенного кодекса авторами проекта предусмотрена возможность наложения штрафа с конфискацией товаров или без на лиц, которые перемещают или совершают действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.

А именно, соответствующее нарушение будет влечь наложение штрафа в размере 100 процентов стоимости товаров - непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров или без таковой, а также товаров, транспортных средств со специально изготовленными хранилищами (тайниками), которые использовались для перемещения товаров - непосредственных предметов нарушения таможенных правил через таможенную границу Украины.

Аналогичные изменения вносятся в абз. 2 ч. 2 ст. 483 ТК (относительно лиц, в течение года привлекавшихся к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного настоящей статьей или статьей 482 настоящего Кодекса).

Автор: Наталья Мамченко

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