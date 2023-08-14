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В Госпогранслужбе объяснили, как усилят контроль за выездом мужчин в условиях военного положения

15:06, 14 августа 2023
Пограничники, проверяя в пунктах пропуска документы для выезда, будут точно знать, выдавался ли он этому конкретному лицу в конкретном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
В Госпогранслужбе объяснили, как усилят контроль за выездом мужчин в условиях военного положения
Фото: 24tv.ua

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко рассказал, как усилят контроль за выездом мужчин в условиях военного положения.

Так, ГПСУ и Минобороны налаживают сотрудничество по информационному обмену в отношении военнообязанных лиц для предотвращения попыток использования поддельных документов и коррупционных рисков при выезде граждан за пределы Украины в условиях военного положения. Об этом Демченко заявил в комментарии «УП».

Что касается конкретных шагов, представитель вспомнил о взаимном информационном обмене между базами данных Госпогранслужбы и Минобороны в части военнообязанных.

Таким образом, пограничники, проверяя в пунктах пропуска документы для выезда, будут точно знать, выдавался ли он этому конкретному лицу в конкретном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

«Между ГПСУ и Минобороны уже некоторое время идет работа по информационному обмену между базой данных ГПСУ и Единым государственным реестром призывников и военнообязанных, чтобы сделать невозможными попытки незаконного пересечения границы, используя поддельные документы.

Со времени полномасштабного вторжения рф в пунктах пропуска было разоблачено более 6100 человек, пытавшихся уехать из Украины, используя поддельные документы, в том числе как выданные ТЦК.

Сейчас для проверки документов происходит взаимодействие с конкретными ТЦК, выдавающими соответствующие документы (в телефонном режиме), в дальнейшем это можно будет делать практически в режиме онлайн через информационный обмен.

Сейчас тестируется программное обеспечение, а также обсуждаются критерии допуска представителей ТЦК в базу данных ГПСУ и наоборот. Могу подчеркнуть, что это не объединение и систематизация. Это информационный обмен в отношении конкретных лиц.

В первую очередь речь идет о лицах мужского пола, подлежащих воинской обязанности.

Практически, когда эта система будет отлажена, при оформлении лица в пунктах пропуска в пограничном отношении инспекторы ГПСУ сразу будут видеть, действительно ли ТЦК были выданы документы в отношении указанного лица», — заявил Демченко.

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