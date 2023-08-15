Бракує страхового стажу, що вийти на пенсію в 60 років: є кілька варіантів

Деяким українцям, щоб вийти на пенсію у 60 років не вистачає кількох місяців стажу, але можливість піти на відпочинок все ж таки є.

Фото: newch.tv

У Пенсійному фонді роз’яснили, чи можна вийти на заслужений відпочинок у 60 років, якщо не вистачає стажу.

Так, до ПФУ звернулася з питанням жінка із запитанням: «Моїй мамі у серпні виповнюється 60 років, має 29 років і 9 місяців стажу, чи зможе вона вийти на пенсію у 60 років і що для цього потрібно?».

Вік виходу на пенсію за віком в Україні визначає тривалість страхового стажу, набутого особою – це 60 чи 63 чи 65 років. При цьому право на призначення пенсії за віком після досягнення 60 років у 2023 році виникає за наявності у людини 30 років страхового стажу (ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Якщо ж у 60-річному віці необхідний страховий стаж не придбано, то право на пенсію виникне при досягненні пізнішого віку.

Проте за наведених обставин вийти на пенсію можна і до досягнення 63-річного віку, що для цього потрібно:

зачекати, коли виповниться більше років і тоді піти на пенсію;

допрацювати 3 місяці на офіційному місці роботи, отримати відсутній страховий стаж та піти на пенсію за віком зі стажем 30 років;

«докупити стаж» — тобто укласти договір на добровільну сплату внесків та протягом трьох місяців сплачувати страхові внески у сумі не менше 1474 грн/міс.

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