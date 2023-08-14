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  1. В Україні

До 12 років за ґратами засуджено ексгенерала СБУ Шайтанова

13:52, 14 серпня 2023
Прокурори у суді довели, що він збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам рф.
До 12 років за ґратами засуджено ексгенерала СБУ Шайтанова
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Суд призначив покарання у вигляді 12 років за ґратами колишньому генерал-майору СБУ. За даними ЗМІ, йдеться про Валерія Шайтанова.

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, суд визнав винним колишнього першого заступника керівника Центру спеціальних операцій «А» СБУ у державній зраді, закінченому замаху на скоєння терористичного акту, а також незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. 

Прокурори у суді довели, що генерал-майор СБУ Шайтанов збирав інформацію, яка становила державну таємницю, та передавав її представникам рф.

Також за завданням спецслужб країни-агресора, засуджений підшуковував осіб серед колишніх військовослужбовців СБУ для вчинення теракту.

Його метою було вбивство майора ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва.

Тоді правоохоронці попередили вбивство, заплановане спецслужбами рф.

Кримінальне провадження стосовно співробітника Департаменту служби контррозвідувальних операцій фсб рф, який завербував засудженого, наразі перебуває на заочному розгляді у суді.

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