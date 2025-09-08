Кабмин инициирует отмену обязательных актов выполненных работ: что изменится

Правительство инициировало отмену требования по подписанию Акта выполненных работ (АВР) для оплаты услуг в безналичной форме.

Кабинет Министров Украины инициировал отмену требования по подписанию Акта выполненных работ (АВР) для оплаты услуг в безналичной форме, как подтверждения получения услуги.

Теперь после выполнения работ предприниматель будет формировать счет-фактуру (инвойс) и получать в безналичной форме оплату от заказчика, как подтверждение оказанной услуги.

По оценкам правительства, это позволит бизнесу ежегодно экономить около 20,2 млрд грн на подготовке документов.

Напомним, что ранее Премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время встречи с предпринимателями на Закарпатье анонсировала законопроект правительства, который предусматривает отмену обязательного подписания актов выполненных работ для оплаты услуг в безналичной форме, как подтверждения получения услуги. Это упростит сотрудничество украинских компаний с европейскими партнерами.

