Кабмін ініціює скасування обов’язкових актів виконаних робіт: що зміниться

Уряд ініціював скасування вимоги щодо підписання Акту виконаних робіт (АВР) для оплати послуг у безготівковій формі.

Кабінет Міністрів України ініціював скасування вимоги щодо підписання Акту виконаних робіт (АВР) для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги.

Відтепер після виконання робіт, підприємець формуватиме рахунок-фактуру (інвойс) та отримуватиме в безготівковій формі плату від замовника, як підтвердження про отриману послугу.

За оцінками уряду, це дозволить бізнесу щороку економити близько 20,2 млрд грн на підготовці документів.

Нагадаємо, що раніше Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко під час зустрічі з підприємцями на Закарпатті анонсувала законопроект уряду, який передбачає скасування обов’язкового підписання актів виконаних робіт для оплати послуг у безготівковій формі, як підтвердження отримання послуги. Це спростить співпрацю українських компаній з європейськими партнерами.

