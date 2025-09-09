Кевин Спейси в Венеции впервые публично выразил поддержку Украины

Двухкратный лауреат «Оскара» Кевин Спейси впервые публично высказался о войне в Украине.

Во время Венецианского кинофестиваля легендарный актер и двукратный лауреат премии "Оскар" Кевин Спейси впервые публично высказался по поводу войны в Украине. На церемонии награждения Better World Fund 66 он выразил поддержку нашей стране и отметил важность помощи пострадавшим от войны

«В настоящее время моей жизни доверие и шанс, которые я получил, имеют для меня огромное значение. Я благодарен Эльвире и всей команде. Ее благотворительный фонд, помогающий женщинам и детям, пострадавшим от войны, заслуживает уважения и поддержки», – сказал актер.

Отметим, что почетное отличие от международной организации Better World Fund также получила украинская продюсер Эльвира Гаврилова-Патерсон. Она стала сопродюсершей ленты Holiguards Saga — The Portal of Force с Кевином Спейси и Дольфом Лундгреном, которую в этом году представили в рамках Венецианского кинофестиваля.

