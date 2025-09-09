Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Кевин Спейси в Венеции впервые публично выразил поддержку Украины

08:40, 9 сентября 2025
Двухкратный лауреат «Оскара» Кевин Спейси впервые публично высказался о войне в Украине.
Кевин Спейси в Венеции впервые публично выразил поддержку Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время Венецианского кинофестиваля легендарный актер и двукратный лауреат премии "Оскар" Кевин Спейси впервые публично высказался по поводу войны в Украине. На церемонии награждения Better World Fund 66 он выразил поддержку нашей стране и отметил важность помощи пострадавшим от войны

«В настоящее время моей жизни доверие и шанс, которые я получил, имеют для меня огромное значение. Я благодарен Эльвире и всей команде. Ее благотворительный фонд, помогающий женщинам и детям, пострадавшим от войны, заслуживает уважения и поддержки», – сказал актер.

Отметим, что почетное отличие от международной организации Better World Fund также получила украинская продюсер Эльвира Гаврилова-Патерсон. Она стала сопродюсершей ленты Holiguards Saga — The Portal of Force с Кевином Спейси и Дольфом Лундгреном, которую в этом году представили в рамках Венецианского кинофестиваля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В распоряжении The Guardian оказались сотни файлов, который свидетельствуют о создании Борисом Джонсоном лоббистской компании за государственные средства

Борис Джонсон получил 5,1 млн фунтов стерлингов за 34 выступления – ему придется объяснить, каким образом некоторые из его контактов с иностранными правительствами в коммерческих интересах подпадают под правила.

Падение правительства стало для Макрона невиданным ранее испытанием, Франция в глубоком финансовом кризисе – Politico

Рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низкого уровня, а после падения правительства депутаты призвали Макрона уйти в отставку.

Депутаты предлагают запретить Кабмину вводить экспериментальные проекты, не предусмотренные законами

Инициатива возникла из-за идеи Минцифры ввести «дистанционный» нотариат — по мнению депутатов, дистанционное проведение нотариальных действий может привести к махинациям.

Дело Богдана Львова — на экс-заместителя председателя Верховного Суда дали показания бывшая коллега из ВХСУ и судьи хозяйственных судов из города Ровно

Во время допросов действующие и бывшие судьи рассказали, что Богдан Львов лично давал указания по делу «Трубы Медведчука», однако Богдан Львов и его защита говорят, что это неправда.

Поддержка МВФ в 2026 году может быть больше — Роксолана Пидласа о перспективе новой программы с МВФ

Роксолана Пидласа прокомментировала встречу с миссией МВФ, упомянув пример Аргентины, которой МВФ согласовал финансирование без привязки к реформам.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Біла
    Людмила Біла
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Джуга
    Сергій Джуга
    суддя Закарпатського апеляційного суду