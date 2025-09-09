Кевін Спейсі у Венеції вперше публічно висловив підтримку Україні

Дворазовий лауреат «Оскара» Кевін Спейсі вперше публічно висловився про війну в Україні.

Під час Венеційського кінофестивалю легендарний актор і дворазовий лауреат премії "Оскар" Кевін Спейсі уперше публічно висловився щодо війни в Україні. На церемонії нагородження Better World Fund 66-він висловив підтримку нашій країні та наголосив на важливості допомоги постраждалим від війни

«У цей час мого життя довіра й шанс, які я отримав, мають для мене величезне значення. Я вдячний Ельвірі та всій команді. Її благодійний фонд, що допомагає жінкам і дітям, які постраждали від війни, заслуговує на повагу і підтримку», – сказав актор.

Зазначимо, що почесну відзнаку від міжнародної організації Better World Fund також отримала українська продюсерка Ельвіра Гаврилова-Патерсон. Вона стала співпродюсеркою стрічки «Holiguards Saga — The Portal of Force» з Кевіном Спейсі та Дольфом Лундгреном, яку цього року представили у рамках Венеційського кінофестивалю.

