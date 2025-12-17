Чи дозволяють релігійні переконання ухилятися від мобілізації — суд виніс вирок священнику Свідків Єгови

Альтернативна служба під час воєнного стану законом не передбачена.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Полтавщині священнослужителя релігійного центру Свідків Єгови засудили за ухилення від мобілізації. Вирок у справі №529/880/24 виніс Диканський районний суд Полтавської області.

Із обставин справи відомо, що 9 вересня 2024 року ВЛК визнала чоловіка придатним до проходження військової служби, але отримувати повістку на відправку до навчального центру він відмовився.

Громадянин зазначив, що він є представником релігійної організації Свідки Єгови і хотів, щоб йому замінили військову службу на альтернативну не військову. Але йому пояснили, що під час воєнного стану відсутня можливість замінити військову службу на альтернативну. Також повідомили, що у війську є обов`язки, які не пов`язані із застосуванням зброї, а ухилення від військової служби є кримінальним злочином, проте це не вплинуло на рішення чоловіка.

У ТЦК та СП склали акт відмови та повідомили правоохоронців про вчинене кримінальне правопорушення.

Суд встановив, що згідно статті 35 Конституції України ніхто не може бути увільнений від своїх обов`язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов`язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов`язку має бути замінене альтернативною службою.

Згідно Закону «Про альтернативну (невійськову) службу» альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби.

Отже можливості заміни військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період на альтернативну службу Закон не передбачає.

Таким чином, жодні релігійні переконання не можуть бути підставою для ухилення громадянина України, визнаного придатним до військової служби, від мобілізації з метою виконання свого конституційного обов`язку із захисту територіальної цілісності та суверенітету держави від військової агресії з боку іноземної країни.

Такий висновок, зокрема, викладений у постанові Верховного Суду від 13.06.2024 (справа № 601/2491/22), який є релевантним до даної справи.

Чоловіка визнали винним і призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки, проте реальний термін замінили іспитовим строком 1 рік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.