  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Разрешают ли религиозные убеждения уклоняться от мобилизации — суд вынес приговор священнику Свидетелей Иеговы

10:00, 17 декабря 2025
Альтернативная служба во время военного положения законом не предусмотрена.
В Полтавской области священнослужителя религиозного центра Свидетелей Иеговы осудили за уклонение от мобилизации. Приговор по делу №529/880/24 вынес Диканьский районный суд Полтавской области.

Из обстоятельств дела известно, что 9 сентября 2024 года ВВК признала мужчину пригодным к прохождению военной службы, однако получать повестку на отправку в учебный центр он отказался.

Гражданин отметил, что он является представителем религиозной организации Свидетели Иеговы и хотел, чтобы ему заменили военную службу на альтернативную невоенную. Однако ему объяснили, что во время военного положения отсутствует возможность заменить военную службу на альтернативную. Также сообщили, что в армии есть обязанности, не связанные с применением оружия, а уклонение от военной службы является уголовным преступлением, однако это не повлияло на решение мужчины.

В ТЦК и СП составили акт отказа и сообщили правоохранительным органам о совершенном уголовном правонарушении.

Суд установил, что согласно статье 35 Конституции Украины никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от выполнения законов по мотивам религиозных убеждений. В случае если выполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, выполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной службой.

Согласно Закону «Об альтернативной (невоенной) службе» альтернативная служба является службой, которая вводится вместо прохождения срочной военной службы.

Следовательно, возможности замены военной службы по призыву во время мобилизации на особый период на альтернативную службу Закон не предусматривает.

Таким образом, никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонения гражданина Украины, признанного пригодным к военной службе, от мобилизации с целью выполнения своего конституционного долга по защите территориальной целостности и суверенитета государства от военной агрессии со стороны иностранного государства.

Такой вывод, в частности, изложен в постановлении Верховного Суда от 13.06.2024 (дело № 601/2491/22), которое является релевантным к данному делу.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, однако реальный срок заменили испытательным сроком 1 год.

суд повестка приговор религия ТЦК мобилизация ВВК

