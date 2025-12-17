До 20 грудня: підприємства повинні відзвітувати ТЦК про свій автотранспорт

Керівники юросіб мають подати до ТЦК інформацію про наявні авто, їхній технічний стан і працівників, навіть якщо дані не змінилися.

Керівникам підприємств, установ і організацій нагадують про вимоги військово-транспортного обов’язку. Йдеться про регулярне інформування ТЦК та СП щодо наявного транспорту, техніки та персоналу, який на них працює.

Відповідно до постанови Кабміну від 28 грудня 2000 року №1921 «Про затвердження Положення про військово-транспортний обов’язок», така звітність є обов’язковою та подається двічі на рік. Про це нагадує Сумський обласний ТЦК.

Які строки подання

до 20 червня

до 20 грудня

Недотримання цих термінів може розцінюватися як порушення встановленого порядку виконання військово-транспортного обов’язку.

Які дані необхідно подати

Керівники мають надати відомості про:

наявні транспортні засоби та техніку;

їхній технічний стан;

громадян, які працюють на цих транспортних засобах і техніці.

Інформація подається за формою, визначеною в додатку 1 до Положення, затвердженого постановою №1921.

Керівники юридичних осіб, які не подають вчасно до ТЦК та СП інформацію про автомобілі своїх підприємств або установ, підлягають адміністративній відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КпАП, якою встановлено штраф під час особливого періоду від 34000 гривень до 59500 гривень.

Водночас, громадяни - власники автотранспорту (зокрема і ті, що зареєстровані зараз як ФОП) наразі не зобов'язані повідомляти ТЦК та СП про наявні в них автомобілі.

Навіть якщо ваше підприємство не має змін у відповідних показниках з часу подання попередньої відомості, яка подавалася до 20 червня, то це не звільняє від чергового звітування. Все одно доведеться інформувати своє ТЦК до 20 грудня. Протоколи про такі порушення складають працівники ТЦК, справи розглядають теж ТЦК - протягом трьох місяців від виявлення порушення, але не довше, ніж протягом року від вчинення.

