До 20 декабря: предприятия должны отчитаться в ТЦК о своем автотранспорте
Руководителям предприятий, учреждений и организаций напоминают о требованиях военно-транспортной обязанности. Речь идет о регулярном информировании ТЦК и СП о наличии транспорта, техники и персонала, который на них работает.
В соответствии с постановлением Кабмина от 28 декабря 2000 года №1921 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности», такая отчетность является обязательной и подается дважды в год. Об этом напоминает Сумской областной ТЦК.
Какие сроки подачи
- до 20 июня
- до 20 декабря
Несоблюдение этих сроков может расцениваться как нарушение установленного порядка выполнения военно-транспортной обязанности.
Какие данные необходимо подать
Руководители должны предоставить сведения о:
- имеющихся транспортных средствах и технике;
- их техническом состоянии;
- гражданах, которые работают на этих транспортных средствах и технике.
Информация подается по форме, определенной в приложении 1 к Положению, утвержденному постановлением №1921.
Руководители юридических лиц, которые не подают своевременно в ТЦК и СП информацию об автомобилях своих предприятий или учреждений, подлежат административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КоАП, которой установлен штраф в период особого периода от 34000 гривен до 59500 гривен.
В то же время, граждане — владельцы автотранспорта (в том числе и те, которые зарегистрированы сейчас как ФЛП) в настоящее время не обязаны сообщать ТЦК и СП о наличии у них автомобилей.
Даже если ваше предприятие не имеет изменений в соответствующих показателях со времени подачи предыдущей ведомости, которая подавалась до 20 июня, это не освобождает от очередного отчетирования. Все равно придется информировать свое ТЦК до 20 декабря. Протоколы о таких нарушениях составляют работники ТЦК, дела рассматривают также ТЦК — в течение трех месяцев с момента выявления нарушения, но не дольше, чем в течение года с момента совершения.
