До 20 декабря: предприятия должны отчитаться в ТЦК о своем автотранспорте

Руководители юридических лиц должны подать в ТЦК информацию о наличии автомобилей, их техническом состоянии и работниках, даже если данные не изменились.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций напоминают о требованиях военно-транспортной обязанности. Речь идет о регулярном информировании ТЦК и СП о наличии транспорта, техники и персонала, который на них работает.

В соответствии с постановлением Кабмина от 28 декабря 2000 года №1921 «Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности», такая отчетность является обязательной и подается дважды в год. Об этом напоминает Сумской областной ТЦК.

Какие сроки подачи

до 20 июня

до 20 декабря

Несоблюдение этих сроков может расцениваться как нарушение установленного порядка выполнения военно-транспортной обязанности.

Какие данные необходимо подать

Руководители должны предоставить сведения о:

имеющихся транспортных средствах и технике;

их техническом состоянии;

гражданах, которые работают на этих транспортных средствах и технике.

Информация подается по форме, определенной в приложении 1 к Положению, утвержденному постановлением №1921.

Руководители юридических лиц, которые не подают своевременно в ТЦК и СП информацию об автомобилях своих предприятий или учреждений, подлежат административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КоАП, которой установлен штраф в период особого периода от 34000 гривен до 59500 гривен.

В то же время, граждане — владельцы автотранспорта (в том числе и те, которые зарегистрированы сейчас как ФЛП) в настоящее время не обязаны сообщать ТЦК и СП о наличии у них автомобилей.

Даже если ваше предприятие не имеет изменений в соответствующих показателях со времени подачи предыдущей ведомости, которая подавалась до 20 июня, это не освобождает от очередного отчетирования. Все равно придется информировать свое ТЦК до 20 декабря. Протоколы о таких нарушениях составляют работники ТЦК, дела рассматривают также ТЦК — в течение трех месяцев с момента выявления нарушения, но не дольше, чем в течение года с момента совершения.

