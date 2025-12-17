У Каліфорнії вимагають санкцій проти прокуратури через фейкові посилання, створені ШІ

Прокуратуру округу Невада в Каліфорнії розкритикували через використання ШІ з помилковими посиланнями у судових документах.

Офіс окружного прокурора округу Невада зіткнувся з хвилею критики після того, як один із прокурорів використав штучний інтелект для підготовки судового подання, що призвело до появи неточних юридичних посилань, повідомляє FOX40.

У жовтні організація Civil Rights Corps подала петицію до Верховного суду Каліфорнії з вимогою застосувати санкції до Офісу окружного прокурора округу Невада після виявлення цих неточностей. Петицію було подано після того, як попереднє звернення організації відхилив Третій апеляційний округ.

«Штучний інтелект наразі просто не готовий виконувати такого рівня юридичні дослідження та підготовку процесуальних документів», — заявила виконавча директорка Асоціації громадських захисників Каліфорнії Кейт Чатфілд. Саме ця організація подала до суду лист amicus curiae на підтримку петиції.

Окружний прокурор округу Невада Джессі Вілсон зазначив, що штучний інтелект може бути корисним інструментом для досліджень, але залишається технологією, що розвивається та має суттєві обмеження, зокрема ризик створення неточних або «згалюцинованих» правових посилань.

У заяві Вілсона також йдеться, що спірне подання було відкликано ще до початку судового розгляду, а ситуацію було врегульовано з адвокатом, який його підготував. Водночас Кейт Чатфілд наголосила, що подібні помилки мають надзвичайно серйозні наслідки.

«Вплив колосальний. Коли прокурор подає фальшиві закони, це рівнозначно поданню фальшивих доказів», — підкреслила вона.

Такі помилки можуть вплинути на рішення суду щодо звільнення особи або її подальшого перебування під вартою. Саме тому Асоціація громадських захисників Каліфорнії подала свій лист amicus curiae.

Чатфілд також закликала до проведення незалежного та всебічного розслідування.

Наразі петиція перебуває на розгляді Верховного суду Каліфорнії. Вона порушує питання, скільки процесуальних документів, створених із використанням ШІ в окрузі Невада, могли містити помилки та чи порушували вони закон.

Тим часом Джессі Вілсон повідомив, що його офіс уже запровадив директиву щодо використання штучного інтелекту на основі рекомендацій судової влади та адвокатури штату, провів спеціалізоване навчання для прокурорів і призначив координатора з питань політики використання ШІ. Він додав, що прокуратура продовжує вивчати особливості роботи з ШІ у правничій сфері та пов’язані з цим ризики навіть у межах перевірених дослідницьких платформ.

Водночас Кейт Чатфілд наполягає, що Верховний суд штату має негайно втрутитися, щоб захистити підсудних від можливого використання вигаданих правових підстав.

