В Калифорнии требуют санкций против прокуратуры из-за фейковых ссылок, созданных ИИ

Прокуратуру округа Невада в Калифорнии раскритиковали из-за использования ИИ с ошибочными ссылками в судебных документах.

Фото: sydneycriminallawyers.com.au

Офис окружного прокурора округа Невада столкнулся с волной критики после того, как один из прокуроров использовал искусственный интеллект для подготовки судебного подания, что привело к появлению неточных юридических ссылок, сообщает FOX40.

В октябре организация Civil Rights Corps подала петицию в Верховный суд Калифорнии с требованием применить санкции к Офису окружного прокурора округа Невада после выявления этих неточностей. Петиция была подана после того, как предыдущее обращение организации отклонил Третий апелляционный округ.

«Искусственный интеллект на данный момент просто не готов выполнять такого уровня юридические исследования и подготовку процессуальных документов», — заявила исполнительный директор Ассоциации общественных защитников Калифорнии Кейт Чатфилд. Именно эта организация подала в суд письмо amicus curiae в поддержку петиции.

Окружной прокурор округа Невада Джесси Уилсон отметил, что искусственный интеллект может быть полезным инструментом для исследований, но остается развивающейся технологией с существенными ограничениями, в частности риском создания неточных или «сгаллюцинированных» правовых ссылок.

В заявлении Уилсона также говорится, что спорное подание было отозвано еще до начала судебного разбирательства, а ситуация была урегулирована с адвокатом, который его подготовил. В то же время Кейт Чатфилд подчеркнула, что подобные ошибки имеют чрезвычайно серьезные последствия.

«Влияние колоссальное. Когда прокурор подает фальшивые законы, это равнозначно подаче фальшивых доказательств», — подчеркнула она.

Такие ошибки могут повлиять на решение суда об освобождении лица или его дальнейшем пребывании под стражей. Именно поэтому Ассоциация общественных защитников Калифорнии подала свое письмо amicus curiae.

Чатфилд также призвала к проведению независимого и всестороннего расследования.

В настоящее время петиция находится на рассмотрении Верховного суда Калифорнии. Она поднимает вопрос о том, сколько процессуальных документов, созданных с использованием ИИ в округе Невада, могли содержать ошибки и нарушали ли они закон.

Тем временем Джесси Уилсон сообщил, что его офис уже ввел директиву по использованию искусственного интеллекта на основе рекомендаций судебной власти и адвокатуры штата, провел специализированное обучение для прокуроров и назначил координатора по вопросам политики использования ИИ. Он добавил, что прокуратура продолжает изучать особенности работы с ИИ в юридической сфере и связанные с этим риски даже в рамках проверенных исследовательских платформ.

В то же время Кейт Чатфилд настаивает, что Верховный суд штата должен немедленно вмешаться, чтобы защитить подсудимых от возможного использования вымышленных правовых оснований.

