Рада підтримала законопроєкт про безпеку та інтеграцію залізничного транспорту України з нормами ЄС

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт 14174 про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України.

Як зазначаютьв парламенті, документ спрямований на гармонізацію правил функціонування залізничного транспорту з нормами Європейського Союзу.

Метою проекту є імплементація актів законодавства Європейського Союзу у сфері залізничного транспорту (в частині забезпечення безпеки руху та інтероперабельності), зокрема, визначених Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами - членами, з іншої сторони.

Законопроектом пропонується прийняти новий Закон України «Про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України», який відповідно до його преамбули встановлює правові та організаційні засади забезпечення безпеки на залізничному транспорті та правові основи технічного регулювання забезпечення інтероперабельності залізничної системи з метою захисту життя та здоров’я громадян, забезпечення обороноздатності держави, технічної, операційної та регуляторної інтеграції залізничного транспорту України до єдиного європейського залізничного простору, поступового впровадження конкурентного ринку залізничного транспорту та покращення управління в залізничній галузі відповідно до актів права Європейського Союзу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.