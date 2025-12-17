  1. Законодательство

Рада поддержала законопроект о безопасности и интеграции железнодорожного транспорта Украины с нормами ЕС

11:47, 17 декабря 2025
Верховная Рада приняла за основу законопроект о безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины
Рада поддержала законопроект о безопасности и интеграции железнодорожного транспорта Украины с нормами ЕС
Верховная Рада приняла за основу законопроект 14174 о безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины.

Как отмечают в парламенте, документ направлен на гармонизацию правил функционирования железнодорожного транспорта с нормами Европейского Союза.

Целью проекта является имплементация актов законодательства Европейского Союза в сфере железнодорожного транспорта (в части обеспечения безопасности движения и интероперабельности), в частности, предусмотренных Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны.

Законопроектом предлагается принять новый Закон Украины «О безопасности и интероперабельности железнодорожного транспорта Украины», который в соответствии с его преамбулой устанавливает правовые и организационные основы обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте и правовые основы технического регулирования обеспечения интероперабельности железнодорожной системы с целью защиты жизни и здоровья граждан, обеспечения обороноспособности государства, технической, операционной и регуляторной интеграции железнодорожного транспорта Украины в единое европейское железнодорожное пространство, постепенного внедрения конкурентного рынка железнодорожного транспорта и улучшения управления в железнодорожной отрасли в соответствии с актами права Европейского Союза.

