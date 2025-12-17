  1. Законодавство
Рада продовжила мораторій на перевірки стратегічних підприємств космічної галузі

12:31, 17 грудня 2025
Парламент прийняв закон щодо продовження дії мораторію на забезпечення державної підтримки та економічного відновлення космічної галузі в умовах воєнного стану.
Рада продовжила мораторій на перевірки стратегічних підприємств космічної галузі
Фото: tsn.ua
У середу, 17 грудня, Верховна Рада прийняла за основу і в цілому проект Закону про внесення змін до розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження» №14061.

«Законопроект розроблений для забезпечення державної підтримки та економічного відновлення космічної галузі в умовах воєнного стану», - заявили у парламенті.

Законопроектом передбачено внести зміну до пункту 106 розділу ХІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», а саме: замінити цифри «2026» цифрами «2027», тобто продовжити дію мораторію, спрямованого на забезпечення державної підтримки та економічного відновлення космічної галузі в умовах воєнного стану, ще на один рік.

Раніше «Судово-юридична газета» детально писала про цей законопроект.

Верховна Рада України

