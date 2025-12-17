  1. Законодательство
  2. / В Украине

Рада продлила мораторий на проверки стратегических предприятий космической отрасли

12:31, 17 декабря 2025
Парламент принял закон о продлении действия моратория на обеспечение государственной поддержки и экономического восстановления космической отрасли в условиях военного положения.
Фото: tsn.ua
В среду, 17 декабря, Верховная Рада приняла за основу и в целом проект Закона о внесении изменений в раздел III «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве» № 14061.

«Законопроект разработан для обеспечения государственной поддержки и экономического восстановления космической отрасли в условиях военного положения», — заявили в парламенте.

Законопроектом предусмотрено внесение изменений в пункт 106 раздела XIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «Об исполнительном производстве», а именно: заменить цифры «2026» цифрами «2027», то есть продлить действие моратория, направленного на обеспечение государственной поддержки и экономического восстановления космической отрасли в условиях военного положения, еще на один год.

Ранее «Судебно-юридическая газета» подробно писала об этом законопроекте.

Верховная Рада Украины

