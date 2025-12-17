Рада посилила соціальний захист сімей поліцейських, які загинули або зникли безвісти за особливих обставин

Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо соцзахисту членів сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків, загинув чи визнаний судом безвісно відсутнім.

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому проєкт закону 13649 про внесення змін до Закону України «Про Національну поліцію» щодо особливостей соціального захисту членів сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням завдань і повноважень поліції, загинув (помер) чи визнаний судом безвісно відсутнім або зник безвісти за особливих обставин.

Як вказали у парламенті, метою закону є забезпечення ефективності в реалізації на практиці тих положень Закону України «Про Національну поліцію», що стосуються забезпечення соціального захисту членів сім’ї поліцейського, який під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із здійсненням завдань і повноважень поліції, загинув (помер) чи визнаний судом безвісно відсутнім або зник безвісти за особливих обставин.

Законом внесено відповідні зміни до Закону України «Про Національну поліцію», зокрема:

доповнено Закон новою статтею 93-1, надавши родинам поліцейських, які загинули (померли), зник безвісти чи визнані судом безвісно відсутніми під час виконання службових обов’язків, право на користування пільгами, гарантіями та компенсаціями, передбаченими законодавством, за наявності посвідчення, що підтверджує їх відповідний статус, а також встановивши повноваження Уряду затверджувати зразок такого посвідчення;

змінами до статті 95 Закону за членами сімей поліцейських, зокрема дружиною (чоловіком), дітьми до 18 років, а в разі їх навчання у закладах вищої освіти - до 23 років, закріплюється право на безоплатне медичне обслуговування у закладах охорони здоров’я Міністерства внутрішніх справ України;

змінами до статті 103 Закону дітям поліцейських, які загинули (померли), зник безвісти чи визнані судом безвісно відсутніми під час виконання службових обов’язків, надається можливість вступу поза конкурсом до навчальних закладів України для навчання за рахунок коштів державного і місцевих бюджетів.

